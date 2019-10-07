أوضح موقع «ذا ديلي دوت» التقني المتخصص أن التحديث الجديد من قوقل، سيوفر لأول مرة التصفح الخفي لتطبيق «قوقل مابس» (خرائط قوقل). ووفقا لموقع «سبوتنيك» طرحت شركة «قوقل» الأمريكية تحديثا جديداً يجعل مستخدم الإنترنت «خفيا» بصورة كاملة عن الجميع.

وسيوفر ذلك التصفح الخفي لأول مرة لمستخدمي «قوقل» المزيد من الخصوصية والحماية، من إمكانية الوصول إلى نتائج البحث الخاصة بهم وتفضيلاتهم الشخصية، عن أي جهات خارجية. وأصبح ذلك التحديث على «قوقل مابس» متاحا على نظامي تشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».

ويأتي ذلك التحديث ضمن خطوات «قوقل» من أجل حماية خصوصية المستخدمين، التي دشنتها مطلع العام الحلاي، بطرح وضع التصفح الخفي على منصة الفيديوهات الأشهر «يوتيوب».