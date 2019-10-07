‏قدم جناح وزارة الداخلية المشارك بمعرض جيتكس 2019، نماذج متطورة من الطائرات من دون طيار (الدرون)، ‏وهي عبارة عن طائرة يتم التحكم بها عن بعد مزودة بكاميرا للقيام بأخذ صور لحظية عالية الدقة، وتصوير فيديو مباشر لأغراض المراقبة والمسح الأمني.

وتظهر الطائرة من دون طيار محاطة بالدروع المضادة لها وكذلك جهاز قاطع الإشارة، وتستخدم الأجهزة الأمنية بالمملكة تلك الطائرة المزودة بكاميرات للقيام بعملية المسح الأمني للمواقع الحساسة والأمنية.

كما استعرض جناح وزارة الداخلية الدروع المضادة للطائرات من دون طيار، ‏التي تعمل على حجب وصول الترددات لجهاز تحكم الطائرة عن بعد لتفقد السيطرة على طائرة من دون طيار، وتقوم بالهبوط ‏العمودي إلى الأرض أو العودة إلى نقطة الانطلاق.

وتضمن جناح الوزارة عرض جهاز يستخدم لحجب ترددات الاتصالات لعدة نطاقات في ‏الموقع الذي يوجد به ‏داخل الموقع الأمنية الحساسة، ‏وتأمين الحماية لكبار المسؤولين.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض «جيتكس»، المقام في دبي خلال الفترة من 6 - 10 أكتوبر 2019، وتعرض من خلاله جديد الحلول التقنية التي تستخدمها.