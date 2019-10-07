كشف مسؤول أمريكي لوكالة الأنباء «رويترز» أن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سورية الديموقراطية التي يقودها الأكراد صباح اليوم (الاثنين) أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.

جاء ذلك قبيل هجوم تركيا متوقع في شمال شرق سورية.

وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أخلت موقعين للمراقبة في تل أبيض ورأس العين في شمال شرق سورية على الحدود مع تركيا.

وأضاف أن باقي القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال في مواقعها.

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مناطق بشمال شرق سورية.

وزعم أن ذلك تم بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مضيفاً أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص القضية ستستمر.