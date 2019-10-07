ناقش مساعد الملحق ومدير الشؤون الدراسية بالملحقية الثقافية بالسفارة السعودية بإسبانيا الدكتور حمد آل معمر، مع عدد من مسؤولي جامعات برشلونة إيجاد مقاعد في تخصصات نوعية للطلبة المبتعثين.

وأكد آل معمر أنه جرى خلال الزيارة عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين، في كل من جامعة برشلونة وجامعة برشلونة المستقلة وجامعة كتالونيا للعلوم التطبيقية، وذلك في إطار سعي الملحقية لتذليل العقوبات التي تواجه المبتعثين إلى هذه الجامعات، وكذلك تعزيز العلاقات العلمية والأكاديمية والثقافية.

وأبان آل معمر أنه تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدد من المواضيع، يأتي في مقدمتها إيجاد مقاعد للطلبة في بعض التخصصات النوعية مثل طب العيون والأمراض السرطانية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وكذلك بحث تدريب الأطباء السعوديين في المستشفيات الجامعية التابعة لها.

من جهة أخرى، التقى حمد آل معمر بعدد من الطلاب والطالبات المبتعثين في عدد من جامعات برشلونة، وجرى خلال اللقاء مناقشة المعوقات التي يواجهونها، وتحفيزهم على التحصيل العلمي ومساعدتهم في تحقيق الأهداف التي ابتعثوا من أجلها.