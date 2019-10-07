تسلّم مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أمس (الأحد)، في مكتبه بالجامعة شهادة اعتماد (مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية) التابعة لجامعةِ أم القرى كأول جهةٍ تقدم اختبار اللغة الإنجليزية العالمي والتابع لجامعة أكسفورد البريطانية.وسلم شهادة الاعتماد لمدير الجامعة ممثل مطابع جامعة أكسفورد بالمملكة المستشار التقني السيّد زيد بن حامد.حضر حفل التسليم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز سروجي، ومدير مركز اللغة الإنجليزية الدكتور سامي عطرجي (مالك مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية).وأعربَ مدير الجامعة عقب تسلمه الاعتماد عن امتنانه للجهود التي يقوم بها مركز اللغة الإنجليزية عبر (مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية) ومساهمتها الفاعلة في الحراك التعليمي للجامعة.وسبق لمدير الجامعةِ أن وجّه بالتحاق نحو 100 طالب من طلاب المسار الطبي ببرنامج السنة الأولى للاشتراك باختبار أكسفورد للغة الإنجليزية، واستخدامه معياراً مرجعياً لمخرجات التعليم. وتم عقد اختبار أكسفورد للغة الإنجليزية لأول مرةٍ يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في جامعة أم القرى عبر مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية، ومركز اللغة الإنجليزية.