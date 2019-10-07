أتلفت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 280 كيلوغراماً من اللحوم والخضروات ومواد غذائية مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمت مصادرتها داخل منزل شعبي يتم فيه إعداد وتحضير الأطعمة في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.وأوضح رئيس البلدية المهندس أيمن وقاد أن المراقبين تمكنوا من ضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وتسليمهم للجهات الأمنية. وأشار المهندس أيمن إلى أن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة في المحافظة على الإصحاح البيئي والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة في الأسواق، والعمل على مكافحة الطبخ العشوائي وذلك من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على كافة المواقع والمحلات المتعلقة بالصحة العامة في كامل نطاق البلدية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم.