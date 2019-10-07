بعد الهتافات المدوية «إيران برا برا.. بغداد تبقى حره» أحرق متظاهرون في الناصرية جنوب العراق صور المرشد الإيراني علي خامنئي ومقرات الأحزاب والمليشيات الموالية لطهران، معلنين أن الناصرية أصبحت خالية من الأحزاب السياسية.وأحرق المتظاهرون في الناصرية مكاتب سرايا الخراساني، إحدى مليشيا الحشد، ومقار منظمة بدر بقيادة هادي العامري، وحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وحزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، والحزب الشيوعي، وأحزاب الفضيلة، والمجلس الأعلى، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ومنزل النائب خالد الأسدي.وأكدت مصادر موثوقة أن عمليات الحرق شملت صورا لمسؤولين دينيين وصورا للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي يتهمه الشباب العراقي هو وإيران بزعزعة الاستقرار في البلاد.في غضون ذلك، نقلت وكالة مهر للأنباء عن قائد بالجيش الإيراني أمس (الأحد) أن الجيش نشر أنظمة مراقبة على الحدود مع العراق.وظهرت عبارة «إيران برا برا.. بغداد تبقى حره» كأبرز الشعارات التي تتردد أصداؤها في المظاهرات المناهضة للحكومة العراقية التي عمت مدنا عدة في البلاد منذ الثلاثاء الماضي.