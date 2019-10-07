كشف رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، عن أربع بطولات عالمية سيحتضنها «موسم الدرعية»، الذي سينطلق يوم 22 نوفمبر ويستمر حتى 21 ديسمبر القادم، ويتضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية الكبرى.وأوضح خلال الحفل الخاص الذي شهده حي الطريف التاريخي في الدرعية أمس، تفاصيل الفعاليات الرياضية التي ستقام على النحو التالي:- «فورمولا إي الدرعية»: التي تعود مجدداً إلى المملكة في موسمها السادس، في جولتين متتاليتين يومي 22 و23 نوفمبر لعام 2019، بإثارة أكبر بعد انضمام سيارات «بورشه» و«مرسيدس» للمرة الأولى، وهو ما سيزيد من عدد السيارات المشاركة.- «نزال الدرعية التاريخي»: أول نزال على لقب الوزن الثقيل في الملاكمة، وسيقام يوم 7 ديسمبر 2019 في ميدان الدرعية، بين حامل الألقاب الأربعة WBA وIBF وWBO وIBO المكسيكي «آندي رويز»، وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012 البريطاني «آنتوني جوشوا».- «كأس الدرعية للتنس»: أول بطولة تنس دولية تستضيفها المملكة من 12 وحتى 14 ديسمبر في ميدان الدرعية، وتشهد مشاركة 8 من لاعبي النخبة في العالم في نظام خروج المغلوب، حيث تم تأكيد حضور الروسي «دانييل ميدفيديف» والبلجيكي «دافيد غوفين» والفرنسي «لوكاس بويل» والإيطالي «فابيو فوجيني»، وسيتم إعلان أسماء النجوم الآخرين لاحقاً.- «مهرجان الدرعية للفروسية 2019م»: وسيشهد مشاركة 150 من نخبة الفرسان والفارسات من السعودية والعالم، وذلك على فترتين من 12 إلى 14 ديسمبر، ومن 19 إلى 21 ديسمبر في منافسة تتيح للمتنافسين حصد النقاط المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.«ميدان وملاعب مكشوفة»خصص المهرجان ميداناً يتسع لـ15 ألف مشجع، بجانب ملاعب مكشوفة للتنس ومسابقة الفروسية في قفز الحواجز، حيث تستضيف سبع مناطق فعاليات موسم الدرعية.كما أُعلن خلال الحفل، عن «واحة الدرعية» التي تعد منطقة ترفيهية يلتقي فيها الإبداع والأصالة عبر إبراز جمالية الموقع وتعزيزه بالهندسة المعمارية والموارد العصرية عبر توظيف أحدث التقنيات وتوفير مناظر طبيعية مبتكرة.«فعاليات موسيقية وترفيهية»كما سيشهد موسم الدرعية تنظيم مجموعة من الفعاليات الموسيقية والترفيهية التي تمزج بين الموسيقى العالمية والفنون، وكذلك استضافة أبرز المطاعم والماركات العالمية، كما سيكون حي الطريف مزاراً سياحياً للزوار والسياح في قلب الدرعية، وسيتم إعلان كل الفعاليات الترفيهية العالمية التي سترافق الفعاليات الرياضية في وقت لاحق.وأعرب الفيصل عن سعادته بإقامة موسم الدرعية، وقال: «الدرعية التي انطلقت منها قصة المملكة ستجمع آلاف السياح في مكان واحد يتنازل فيه الأبطال ويتنافس فيه الرياضيون، وتشتعل فيه روح الفرح والترفيه، في السنة الماضية فتحنا أبوابنا أمام السياح من مختلف أنحاء العالم، من خلال تأشيرة «شارك»، وفي هذا العام كبرت طموحاتنا وأحلامنا لنعلن موسم الدرعية في الوقت الذي فتحت المملكة أبوابها لزوار العالم للحصول على تأشيرة سياحية للدخول إلى المملكة، لذلك سواعدنا مفتوحة للترحيب بكل الجماهير في فعاليات عالمية يشارك في تنظيمها شباب وشابات المملكة، وندعو الجميع للمشاركة معنا ليكونوا جزءاً من هذا التاريخ».