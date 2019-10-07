تجري صباح اليوم (الإثنين) مراسم قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجاري، في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي الكرة القدم بالرياض.وأوضحت لجنة المسابقات أنها قسمت الأندية المشاركة إلى مستويين، إذ جاءت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 فريقا) والأندية أصحاب المراكز الـ16 الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين للموسم الماضي في المستوى الأول، فيما ضم المستوى الثاني باقي أندية دوري الدرجة الأولى، إلى جانب أندية دوري الدرجة الثانية، والفرق الـ4 المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة وهي أندية طويق، وعكاظ، واللواء، وطبرجل.وأكدت اللجنة أن مباريات دور الـ64 ستُلعب على أرض الفريق الذي سيسحب اسمه أولا، مبينة أن قرعة الأدوار المتقدمة ستجرى في ديسمبر القادم.