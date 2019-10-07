والقائمة في هذا الشأن تطول فهناك نوال السعداوي وتوكل كرمان وأخيرا خديجة جنكيز التي أصبحت بين ليلة وضحاها ضحية حزينة ما دفع كل من يراها إلى احتضانها وتقبيلها لتعويضها عن الجفاف العاطفي الذي تعانيه، وهي التي رفعت قميص خاشقجي في كل محفل وهامت به في كل واد حتى غدت هذه النكرة معروفة بسبب هذا التكسب الرخيص والانتهاز البائس لهذه الحادثة، لكن خديجة أيضاً لم تكن وحدها في هذه الملطمة البكائية فقد نافستها في ذلك قناة الجزيرة التي تدعي أنها قناة الرأي والرأي الآخر في حين أثبتت أنها قناة تشويه الوعي والرغي للآخر. أجل ففي حين تنشغل الجزيرة بخديجة جنكيز فإن العالم منشغل بالمقابل بما يحدث الآن في العراق البطل الذي يثور على الظلم ويسعى لقطع اليد المجوسية التي تعيث فساداً في أرض الرافدين فيما نجد قناة الجزيرة لا يعنيها هذا المد الشعبي والقومي المعارض لإيران بل لا يعنيها قمع الحرية هناك من خلال حجب الوسائط الحديثة وإغلاق كل وسائل التواصل هناك، فقناة الجزيرة لاهية تتمحك في قضية فردية شخصية للمدعية التركية ومنصرفة عن ثورة شعبية عربية تواجه التغول والتسلط الإيراني. إن حال الجزيرة وخديجة هو كما يصفه المثل المصري «جت الحزينة تفرح مالقتلهاش مطرح».
أخيراً نامي يا خديجة جنكيز وقري عيناً وخذي «بيق هق» في حضن رئيس تحرير واشنطن بوست وحضن كل رجل تلتقينه ثم اعلمي أن جمال خاشقجي قد رحمه الله فأنجاه منك.
* كاتب سعودي
IdreesAldrees@
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