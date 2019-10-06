شهدت العاصمة المقدسة مساء اليوم (الأحد)، أمطاراً بين غزيرة ومتوسطة شملت الأجزاء الشمالية والشرقية منها، وذلك في أحياء (النوارية، والمشمس، وبئر الغنم، والشرائع، والبجيدي، والزيمة، وسولة)، وكذلك محافظة الجموم والقرى والمراكز التابعة لها. وشهدت أحياء اللحيانية ومركز عين شمس وقرى محافظة الجموم انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي.من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة طبقت خطة تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار، حيث تم نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً «احترازياً».وأضاف: «تم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ، وتشغيل غرفة التنسيق بحضور مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة».وأشار الشريف إلى أنه جرى مباشرة بلاغات احتجاز داخل تجمعات للمياه وتم التعامل معها في حينه، وكذلك عدة التماسات كهربائية تم تأمين الخطورة حيالها والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص، مؤكداً أنه لم ينجم عن الحالة المطرية أي إصابات.