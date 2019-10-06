أزالت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات على أراض حكومية في منطقة الشميسي تقدر مساحتها بنحو 800 ألف متر مربع. وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي أن التعديات عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية وخزان، لافتاً إلى إزالتها بشكل كلي بالتعاون مع الجهات الأمنية.وأكد أن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية تأتي انطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية والبناء بطرق عشوائية مخالفة نظراً لتشويهها للمنظر العام.