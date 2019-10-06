وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم (الأحد)، على أعمال إزالة كافة عناصر التشوه البصري من المركبات المهملة ونظافة الموقع بشكل كامل، تنفيذا لخطط الأمانة الرامية لمعالجة التشوهات البصرية في «صناعية أبها».

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لصناعية مدينة أبها، يرافقه مدير عام الإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، ومساعد وكيل الأمين للخدمات عبدالكريم أبوخرشة ومدير النظافة محمد سبران.

وأوضح الحميدي أنه سيتم تكثيف الجهود في معالجة كافة عناصر التشوه البصري، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وتوقيع الجزاءات بحقهم، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات المكثفة، التي تشنها أمانة المنطقة لرفع المخلفات والتجاوزات المعوقة للحركة المرورية منها المركبات المهملة، وتلك المشوهة للمنظر الحضاري للمنطقة.

وأكد أن جل تلك الأعمال تلقى اهتماما ومتابعة من قبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الذي يحرص من خلال توجيهاته المستمرة على زيادة الجهود وتكثيف الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوّه البصري بصناعية مدينة أبها.

وخلصت الزيارة إلى إيجاد حلول جذرية لإنهاء كافة التشوهات البصرية بـ«صناعية أبها»، وضمان عدم تكرار تلك المظاهر غير الحضارية، إضافة إلى تكليف لجنة مكونة من فريق مختص مشكل من عدة إدارات بالأمانة، لمتابعة أعمال الإزالة والنظافة بشكل يومي ورفع تقارير أسبوعية.