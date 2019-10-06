حققت شركة المراعي إيرادات قدرها 3,573.3 مليون ﷼ خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 7.7%، فيما نما إجمالي الأرباح بنسبة 3.2%، لتحافظ الشركة بذلك على الحصة السوقية الأكبر في أكثر من 10 قطاعات ضمن سوقها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

وسجل قطاع المخبوزات نمواً قوياً في الإيرادات بلغت نسبته 10.4% مدعوماً بزيادة الاستثمار في عمليات البيع والتسويق، فيما استمر توسع قطاع الدواجن في قناة الخدمات الغذائية والتموين، ليحقق نمواً في الإيرادات قدره 7.9%، كما شهد أيضاً قطاع الألبان والعصائر نمواً ملحوظاً في الربع الثالث بلغ 6.1%.

وعلى الرغم من نمو الإيرادات، لا يزال صافي أرباح المراعي تحت الضغط، إذ انخفض صافي الدخل بنسبة 8.5% متأثراً بارتفاع تكاليف الأعلاف ومدخلات الإنتاج وزيادة الاستثمار في الدعم التسويقي والتجاري، وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل الناتجة عن إعادة هيكلة رأس المال.

وحققت الشركة تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 1,360.4 ﷼ بتحسن كبير على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يستمر التدفق النقدي بالارتفاع في المدى القصير المتوسط في ظل التركيز على التكاليف فضلاً عن تحسن السوق السعودية بشكل ملحوظ، بالرغم من التحديات التي يشهدها اقتصاد منطقة الخليج العربي.