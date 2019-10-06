نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الطبية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية صباح اليوم (الأحد)، لقاء بعنوان «مساهمة القطاع في برامج التدريب الصحي للدراسات العليا».

وتناول اللقاء تمكين القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، وتنمية البرامج التدريبية للدراسات العليا الصحية والرفع بجودة مخرجاتها، وزيادة الطاقة الاستيعابية ورفع جودة التدريب.

وقال الدكتور خالد العنزي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الطبية بالغرفة، إن عملية تطوير منظومة القطاع الصحي بكل مكوناته هي جزء من أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص بشكل عام، مشيراً إلى أهمية دور هيئة التخصصات باعتبارها المشرّع للقطاع الصحي، مؤكدا أهمية التعاون في إيجاد الحلول الناجعة للمعوقات التي تعترض القطاع الصحي الخاص.

وأشار إلى اهتمام القطاع ببرامج التدريب والتأهيل باعتبارها العامل المهم في تسريع عجلة التوطين، وأضاف: يجب تفعيل دور القطاع الخاص ورفع مشاركته في البرامج التدريبية لشهادات الاختصاص، ضمن برنامج التميز الوطني للتدريب الصحي، وتحديد نقاط الالتقاء مع إستراتيجية الهيئة لرفع نسبة السعة التدريبية، التي تأتي ضمن مشروع التميز الوطني في التدريب الصحي، وبناء القدرات والموارد التي تحسن البيئة التدريبية وجودة التدريب كإحدى ركائز المشروع.