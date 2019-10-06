أكد مختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن تغيير بطاقة كفاءة الطاقة إلى المستويات، بدأ بشكل إلزامي بداية شهر سبتمبر، حيث تظهر في مكان بارز على الأجهزة الكهربائية، لتكون أحد مصادر المعرفة للمشتري، لتضاف إلى معادلة الشراء (الجودة والسعر)، حيث تعتبر دليل المستهلك للتعرف على أكثر الأجهزة توفيرا للطاقة.

وأوضح المختصون أن مكونات الملصق الجديد احتوت على قارئ الاستجابة السريع، الاستهلاك السنوي للطاقة، معامل كفاءة الطاقة EER، سعة التبريد، سعة التدفئة، معامل كفاءة الأداء، الرقم المرجعي للمواصفة، نوع المكيف، الاسم التجاري، رقم الموديل، بلد الصنع، رقم التسجيل، الرقم التسلسلي.

وتختتم الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) حملاتها التوعوية خلال هذا العام بحملة (بدلناها..اختر لونك) التي انطلقت أخيراً، حيث تختص ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزه الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعودا إلى الأخضر، وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم، لتوحيد شكل البطاقات وسهولة فهمها.