كشفت إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن السيبراني الواسعة والمتكاملة، أن جامعة تبوك ستكون أول مؤسسة تعليمية في المملكة العربية السعودية تقدّم برنامج أكاديمية فورتينت لأمن الشبكات، والتي صُمّمَت خصيصاً؛ لتطوير وتدريب خبراء الأمن السيبراني، وتمكينهم من التعامل مع أي تهديدات جديدة، ومتطورة قد تلوح في الأفق.

وستوفّر الأكاديمية فرصاً للتدريب، وستصدر شهادات معترفاً بها بمجال الأمن السيبراني للطلاب الذين سيدرسون كيفية حماية الشركات من التهديدات الإلكترونية المحتملة، كما ستقوم الأكاديمية أيضاً بتزويد فريق جامعة تبوك بالمهارات اللازمة لتدريس البرنامج من خلال برامج تطوير مكثفة لمنسوبيها.

وقال نائب الرئيس الإقليمي لشركة فورتينت بمنطقة الشرق الأوسط آلان بينيل: «لقد بذلت الشركات بمنطقة الشرق الأوسط جهوداً كبيرة استمرت لسنوات من أجل سد الفجوة الكبيرة في المهارات بين مواهب الأمن السيبراني المطلوبة في سوق العمل، وبين توافرها الفعلي في السوق، وتعد شراكتنا مع جامعة تبوك خطوةً نحو المساعدة في سد تلك الفجوة بمجال أمان الشبكات على المستوى التأسيسيّ، وإعداد الطلاب للمهن ذات العلاقة بأمن الشبكات.

وسيوفر برنامج فورتينت فرصاً للتدريب، وسيمنح شهادات معتمدة في ذات المجال لطلاب الجامعة»، ويسعى البرنامج إلى إعداد طلاب جامعة تبوك لإحراز نجاحات مستقبلية في مجال أمن الشبكات، من خلال المحاضرات النظرية، والتجارب والتطبيقات العملية داخل المختبرات المعنية، ما يؤهلهم لنيل شهادة الفورتينت.

وستتيح الجامعة للطلاب منهجاً احترافياً في أمن الشبكات «FortiGate» يقوم بتدريسه مدرب معتمد من فورتينت داخل مختبرات مجهزة خصيصاً لهذا الغرض.

ولتحفيز الطلاب على المشاركة في البرنامج سيتم منحهم حوافز تُقدم لأول مرة وتشمل قسائم دورات تدريبية، واختبارات مجانية.

من جهته، قال عميد عمادة تقنية المعلومات بجامعة تبوك الدكتور سعد المطيري: «نحن فخورون بأن نكون أول جامعة بالمملكة والشرق الأوسط تدرّس منهج أكاديمية فورتينت لأمن الشبكات».

وأضاف: «تتماشى رؤيتنا مع رؤية المملكة للمساعدة في بناء قوة عاملة قوية وقادرة على تلبية متطلبات الشركات، والمساهمة في زيادة عدد المهنيين المهرة بمجال أمن الشبكات، وبصفتنا مؤسسة أكاديمية، نلعب دوراً حاسماً في بناء وتشكيل مهن الأفراد، ومن خلال برنامج أكاديمية فورتينت سنعمل على تشجيع الطلاب لبناء حياة مهنية في تخصص أمن الشبكات منذ الصغر، وبالتالي المساهمة في دعم مهارات المهنيين وتعزيزها».

يشار إلى أن أكاديمية فورتينت لأمن الشبكات أُنشئت خصيصاً؛ لسد النقص العالمي في خبراء الأمن السيبراني، وبناء قوة عاملة ماهرة في جميع جوانب شبكة فورتينت المتكاملة، داخل بيئة تدريبية مثالية مجهزة بمختبرات حديثة وبمدربين ذوي خبرة، وتوفر الأكاديمية فرصاً للتدريب، وتُصدر شهادات معتمدة، وتساعد في بناء قوة عاملة ماهرة في جميع جوانب نظام أمان شبكة فورتينت التي تحظى باعتراف نخبة من المختصين في هذا المجال.