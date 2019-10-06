دشن مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري آل سعود، جناح وزارة الداخلية للعام الخامس على التوالي في معرض جيتيكس، الذي يستعرض أحدث التقنيات والحلول الذكية التي وصلت إليها الوزارة تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن».

وتشارك وزارة الداخلية في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019 في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري في مدينة دبي؛ بهدف إظهار تناغم وزارة الداخلية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وإبراز التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وعرض أعمال وخدمات وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين والزائرين، والتعريف بما وصلت إليه التقنية بوزارة الداخلية، واستثمار «أبشر» بطريقة إيجابية، واطلاع منسوبي وزارة الداخلية على المستجدات التقنية العالمية.

ويتضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس روبوتاً ترحيبياً يقدم خدمات تفاعلية، من تحية الزوار، والتقاط صورة للزائر مع شعار الوزارة.