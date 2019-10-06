قتل رجل يشتبه في أنه تاجر مخدرات بالرصاص في شمال المكسيك، خلال مقابلة صحفية مع محطة «ناشونال جيوغرافيك»، فيما أصيب الصحفي المحاور في الهجوم.

ووقع الهجوم مساء (الجمعة) في حي شعبي في سيوداد خواريس، حيث معدل الجريمة مرتفع في ولاية تشيواوا قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع «سكاي نيوز الإخباري» قالت النيابة العامة في الولاية في بيان: «قتل تاجر مخدرات عندما كان يجري على ما يبدو مقابلة مع فريق تلفزيوني، فقد وصل رجال مسلحون من عصابة خصمه له وأطلقوا النار».

وأوضحت النيابة أن الصحفي الأمريكي نقل إلى مستشفى في المدينة، حيث يعالج من إصابة الرصاص في القدم، ونقل أفراد فريق التصوير الآخرون الذين لم يكشف عن جنسياتهم إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر المكسيك من أخطر دول العالم على الصحفيين مع مقتل نحو 100 منهم منذ عام 2000، على خلفية أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي.