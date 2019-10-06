تختلف التحديات التي يخوضها الناس بين شخص وآخر، بعضها ما هو متعلق بحياته اليومية، والبعض الآخر متعلق بالمستقبل، وبينهما تتفاوت القيمة المرجوة لنتيجة كل تحدٍّ، لكن هل تخيلت يوماً أن تقبل تحدياً تبتعد فيه عن تطبيقات التواصل الاجتماعي لمدة عام كامل، طمعاً في نيل جائزة تبلغ 100 ألف دولار؟!

نعم، هذا ما أقدمت عليه كاتبة القصص الخيالية إيلان مقدان (29 عاماً)، وذلك بعدما قررت التوقف عن استخدام تطبيقات «سناب شات» أو «تيك توك» أو «إنستغرام» أو أي تطبيق آخر، لمدة عام أملا في الحصول على مبلغ 100 ألف دولار (تساوي 375 ألف ريال سعودي).

ويكشف موقع «سبوتنيك» أن شركة «Vitaminwater» الأمريكية أعلنت التحدي في ديسمبر الماضي من أجل الحصول على هذه الجائزة، وتقدم 100 ألف شخص، إلا أن اختيار الشركة وقع على الكاتبة إيلان، إذ نشرت الشركة على حسابها الخاص بعد اختيار كاتبة القصص الخيالية، تغريدة جاء فيها «تعرفوا على متسابقتنا الرسمية في تحدي nophoneforayear# (بدون هاتف لمدة عام).. إيلانا!».

وأضافت الشركة: «إيلانا مؤلفة كتب الخيال للبالغين متحمسة لترك هاتفها لمدة سنة وإنهاء سلسلتها القصصية (أو على الأقل إيجاد طرق أكثر إبداعية للتسويف). حظا طيبا إيلانا».

ويضيف موقع «سبوتنيك» أنه من أجل التقييد بقواعد «اللعب النظيف» قامت الشركة بأخذ هاتف الكاتبة وتسليمها هاتفا، قابلا للطي، كما حدد استخدامها خلال التحدي للهاتف المحمول التقليدي وجهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبي والأجهزة المفعلة بالصوت التي ليست هواتف ذكية.