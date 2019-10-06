أوصت الحملة التوعوية «#اختر_لونك» التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باختيار سعات التبريد المناسبة من أجهزة التكييف لحجم الغرفة.

وجاءت هذه التوصية ضمن العديد من النصائح التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمحافظة على الطاقة، خصوصاً في أجهزة التكييف.

وشملت النصائح التي تخص جهاز التكييف، تفضيل أن يكون مستوى «بطاقة كفاءة الطاقة» على الأخضر، حيث يوفر ذلك حتى 40% من استهلاك الكهرباء.

وكان «كفاءة» قد أعلن تغيير الملصقات من النجوم إلى المستويات بألوان وأحرف هجائية، بهدف توحيد القراءة، حيث تختلف نسبة الاستهلاك باختلاف المستويات لذلك فـ«الأخضر أوفر لك».