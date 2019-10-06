يمكن للعين أن تُنبئ بما يعتري جسم الإنسان من مشكلات صحية، ما يجعل من الأهمية بمكان مراجعة الطبيب استباقا لتفاقم أي عارض صحي، إذ يمكن للتغييرات البسيطة في العين أن تشير إلى مجموعة من المشكلات الخطيرة المتعلقة بالصحة ونمط الحياة، بما في ذلك السكري، والاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية والتعرض لأشعة الشمس.

ووفقا لموقع «روسيا اليوم»، كشف طبيب العيون الدكتور كيري ميدس مجموعة من العلامات التي تظهر في العين، والتي يجب زيارة الطبيب على الفور عند ملاحظتها.

حلقات بيضاء حول القرنية، فإذا ظهرت حلقات بيضاء حول قوس القرنية (أو القزحية)، فهذا يعني أنه تجب زيارة الطبيب، فحين أن هذه الحلقة قد تكون إحدى علامات الشيخوخة، إلا أنها قد تكون مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول في الدم، ويمكن أن تتنبأ بالسكتة الدماغية، فيما قد قد تكون هذه الحلقة غير ضارة في الغالب، إلا أنه في حال كان عمرك أقل من 45 عاما، فقد يكون من المفيد زيارة أخصائي صحي.

ويستطرد الموقع -نقلا عن «ديلي ميل»- في سرد العلامات التي قدمها الطبيب ميدس، بقوله أيضا إن من العلامات ظهور الماء في العين، فعند النظر مطولا إلى الشاشة ينخفض معدل الرمش ويتم امتصاص الدموع، ما يسبب ظهور الماء في العينين، وذلك يشير إلى أن الوقت قد حان للشخص للاستراحة من الشاشة بعدما قضى وقتا طويلا في التحديق بجهاز الكمبيوتر.

أما ثالث هذه العلامات، فهي رؤية أجسام «عائمة»، ففي حين أن هذه الحالة عادة ما تكون جزءا طبيعيا من التقدم في السن، إلا أنه في حال رؤيتها أكثر من المعتاد فقد تكون إشارة إلى وجود عدوى داخل العين، فقد يرى البعض بقعا صغيرة تتحرك في مجال رؤيتهم كأنها تطفو في الفضاء المحيط، وعلى الرغم من أنها حالة شائعة نسبيا، إلا أنه لا ينبغي تجاهلها.

ويتابع موقع «روسيا اليوم» -وفقا لـ«ديلي ميل»- أن من العلامات تحول بياض العين إلى الأصفر، وهو ما يعد علامة على وجود خطر كبير في الكبد، أو ربما يكون علامة قوية على الإصابة باليرقان، وهو حالة تحدث عندما تكون هناك كمية زائدة في الدم من صباغ بني مائل إلى الصفرة يسمى «بيليروبين»، يتكون من انهيار خلايا الدم الحمراء في الدم، لذا فإنها علامة مؤكدة على وجود مشكلة ما في الجسم، ما يتطلب زيارة الطبيب.

أما خامس العلامات فهي جفاف العيون، وهي مشكلة شائعة للكثيرين، فيما كشف خبراء أن السبب الطبيعي لهذه الحالة هو أنها شكل من أشكال الحساسية، ويمكن لعدة أدوية تباع من دون وصفة طبية المساعدة في التغلب على هذه الحساسية.

ويكشف طبيب العيون ميدس سادس العلامات وهي «وخز في العينين»، وهي حالة مرتبطة إلى حد كبير بالتعب والإجهاد، ما يتطلب الحصول على بعض الراحة للتخلص من الألم، إذ تحدث عندما تتقلص العضلات وتحدث تشنجات في الأعصاب، وتفسيرها ببساطة هو أن الشخص مرهق للغاية.

ويتابع الطبيب -وفقا لـ«ديلي ميل»- أن العلامة السابعة هي وجود بقع بيضاء في القرنية، وتشير إلى وجود التهابات فيها، ويستحسن لمن يرتدون العدسات اللاصقة مراقبة ظهور هذه البقع البيضاء على القرنية أو الطبقة الواضحة أعلى مقدمة مقلة العين، في حين يقول الدكتور ميدس إنه من الصعب جدا الإصابة بعدوى القرنية دون حدوث صدمة ما، «وهذا هو السبب في كونها أكثر شيوعا بين أولئك الذين يرتدون العدسات اللاصقة».

ويختتم الطبيب ميدس بقوله إن ثامن العلامات هي «عدم وضوح الرؤية»، وهو ما يستدعي إجراء فحص شامل لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، إذ لا ينبغي أبدا تجاهل الرؤية غير الواضحة، لأنها قد تشير إلى مشكلات تتعلق بالعين أو بمرض السكري.