كشف أبرز مؤشر عقاري في لندن أمس أنه على رغم تزايد عدد المشترين والمستفسرين، فإن أسعار العقارات الفخمة في أحياء لندن الراقية آخذة في الهبوط. وأشار مؤشر نايت فرانك لمبيعات العقار وسط لندن أنه كانت ثمة زيادة ملموسة بعدد الباحثين عن عقار خلال سبتمبر الماضي. بيد أن أسعار البيوت الفخمة سجلت هبوطاً بنسبة 3.9% خلال الأشهر الـ12 الماضية. وذكر محررو المؤشر أن الضبابية التي تحيط بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) جعلت عدداً كبيراً من المشترين يترددون في شراء العقارات، خشية احتمال زيادة الضرائب. وأضافوا أن هبوط أسعار المنازل الوسيعة مستمر على رغم وجود 11 مشترياً محتملاً لكل عقار يتم الإعلان عن طرحه للبيع.