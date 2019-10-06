شارك المعلمون الجدد في التعبير عن مشاعرهم باحتفالهم مع زملائهم باليوم العالمي للمعلم للمرة الأولى، وذلك بعد تعيين ما يزيد على 10 آلاف معلم ومعلمة في العام 2019. وقالت المعلمة هبة عبدالمحسن العبيد: «إن المعلم ارتبط بمهنة التعليم وله مكانته واحترامه في كل مكان وزمان، مؤكدة أن المعلم الناجح هو أهم أعمدة بناء التعليم على أسس راسخة ومتينة».من جانبه، أكد المعلم نايف المرشدي، أن تربية الأجيال وتعليمها وتثقيفها مسؤولية كبيرة على عاتق المعلم مما يعني أن المعلم يتحمل أمانة كبيرة ورسالة نبيلة عليه أن يؤديها بإخلاص، مبيناً أن وزارة التعليم عملت جاهدة لتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية من خلال البرامج التدريبية التي التحق بها أكثر من 10 آلاف معلم جديد ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي. فيما أشارت المعلمة هيا عبدالرحمن الغانم، إلى أهمية مناسبة اليوم العالمي للمعلم وتفعيلها بشكل يليق بقيمة المعلم ومكانته، مؤكدة أن ذلك من أبرز المحفزات للإسهام في استمرار العلاقة بين أوساط العملية التعليمية وقياداتها بشكل فاعل، مبينة أنها تحمل طاقة إيجابية تجاه ممارسة مهنتها وهي الصفة التي تجدها في زميلاتها، وتؤكد عليها كرسالة يجب أن تلتزم بها كل معلمة جديدة تدرك حقوق وواجبات المعلم وأخلاقيات مهنة التدريس. ومن سراة عبيدة يؤكد المعلم عبدالعزيز مساعد النقيثان، أن احتفاء العالم بالمعلم شاهد على دوره وأهميته في بناء الأجيال والأوطان، وهذا الاهتمام لمسناه كمعلمين مستجدين قبل أن نلتقي طلابنا، حيث قامت وزارة التعليم بإلحاقنا بدورات تدريبية حول طرق التدريس، والتعامل مع الطلاب، والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل.