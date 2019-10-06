أنقذ رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية أمس (السبت)، بحرينيين بعد تعطل قاربهما بعرض البحر.وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من قطاع الجبيل تلقى اتصالاً من بحريني يفيد بأنه ومرافقه تائهان في عرض البحر، وبعد تحديد موقعهما تم على الفور تمرير البلاغ إلى قاعدة الأمير نايف البحرية للبحث وتقديم المساعدة.وبين القريني أنه جرى توجيه زورق بحري من قاعدة الأمير نايف البحرية وعُثِر على القارب معطلاً وعلى متنه شخصان من الجنسية البحرينية بحالة صحية جيدة، تلقيا المساعدة اللازمة، وقطر قاربهما وتسليمه للجانب البحريني.