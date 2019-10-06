حافظ فريق الهلال على صدارته، بعد فوزه القوي على الاتفاق بنتيجة ٤ /‏ ١، فيما واصل الأهلي نتائجه الإيجابية مع مدربه الوطني المحمدي، حيث انتصر على الفيحاء بثلاثية نظيفة، واستعاد فريق الشباب طريق الانتصارات ليحقق انتصاره الثاني في الدوري على حساب العدالة بهدف دون مقابل، وجاءت هذه اللقاءات والتي أقيمت أمس (السبت) ضمن الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.فعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، انتصر فريق الهلال على الاتفاق بنتيجة ٤/‏ ١، وجاءت أهداف الهلال عن طريق كل من: كارلوس ادواردو (هدفين من ركلة جزاء د: ٢٠، ٩٠+٤)، صالح الشهري (د: ٥٦)، قوميز (د: ٧٦)، فيما جاء هدف الاتفاق الوحيد عن طريق صالح العمري (د: ٢٩)، وبذلك يحافظ الهلال على صدارته ويصل للنقطة ١٦، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند ٦ نقاط.وعلى استاد مدينة عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، استعاد الشباب نغمة الانتصارات وتجاوز بصعوبة مضيفه العدالة بهدف دون مقابل جاء عن طريق محترفه سيبا في الدقيقة ٦٣ من عمر المباراة، ليصل الشباب للنقطة التاسعة فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة السابعة.وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، واصل فريق الأهلي نتائجه الإيجابية مع مدربه الوطني صالح المحمدي بعد أن حقق فوزاً قوياً على الفيحاء بنتيجة ٣/‏ صفر، وجاءت الأهداف عن طريق كل من: دجانيني تفاريس (د: ٢٣)، وعبدالباسط الهندي (د: ٤٥+٥)، وعمر السومة (د: ٥٢)، ليصل الأهلي للمركز الثالث برصيد ١١ نقطة، فيما بقي الفيحاء على رصيده السابق ٥ نقاط وفي المركز الرابع عشر.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ساهم الهدف القاتل للبرازيلي ساندرو مانويل (د: ٩٠+٤) في إعادة توهج التعاون ليحقق فوزه الثاني، الذي جاء على حساب أبها في اللقاء الذي انتهى لصالح التعاون بهدف دون مقابل، وشهد اللقاء حصول لاعب أبها بكر برناوي على بطاقة حمراء قبيل نهاية المباراة، وبذلك يصعد التعاون للمركز العاشر برصيد ٧ نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على أبها الذي تراجع للمركز الحادي عشر بذات الرصيد.