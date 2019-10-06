تفجرت الأوضاع في البيت الاتفاقي أمس (السبت)، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الهلال 1-4، إذ تعد هذه الخسارة هي الثالثة للفريق على التوالي بعد خسارتين أمام الفيصلي وأبها، وخرجت جماهير الاتفاق غاضبة بعد الخسارة، فيما طالب عدد من الجماهير إدارة خالد الدبل بتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان. وفي أول ردة فعل بعد خسارة الاتفاق، أعلن رئيس المجلس التنفيذي هلال الطويرقي، انسحابه من منصبه بسبب العديد من الملاحظات.وكتب الطويرقي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «حيث إن لي ملاحظات كثيرة على الفريق بصفة عامة، وسبق أن أوضحتها بكل شفافية لمن يهمه الأمر، إلا أنني أجد نفسي مضطرا للانسحاب من مسؤولية المجلس التنفيذي اعتبارا من هذه اللحظة، أقدم لكم جميعا اعتذاري الشديد ولست بجبان ولكنه جرس قد يفيد».