أفسدت أيام الفيفا مخططات مدرب فريق النصر البرتغالي روي فيتوريا بعد أن اضطر لإلغاء معسكر الفريق المقرر في الإمارات العربية المتحدة بعد أن تم استدعاء 11 لاعبا من صفوف فريقه للمنتخبات بجانب وجود لاعبين في العيادة الطبية ما يجعل الفائدة من المعسكر محدودة، وفضل المدرب فيتوريا منح لاعبي فريقه إجازة طويلة لمدة 4 أيام بعد ضغط المباريات التي عانها الفريق خلال الفترة الماضية، إذ خاض خلال 14 يوما 4 مباريات قوية تخللها السفر مرتين بجانب كثرة الإصابات للعناصر المؤثرة ما أثر على النتائج، وعلى الرغم من مطالب مدرب الفريق بتأمين ودية خلال هذين اليومين إلا أن انشغال الأندية بمباريات الدوري، وأندية دوري الدرجة الأولى قللت فرص خوض ودية ما جعله يكتفي بتدريبات الأسبوع الماضي التي ركز فيها على رفع المعدل اللياقي وبعض الخطط التكتيكية.وسيفتقد فيتوريا للمغربي نورالدين إمرابط المنضم لصفوف المنتخب المغربي، بجانب الخماسي يحيى الشهري وفراس البريكان وعبدالرحمن الدوسري وعبدالله مادو وعبدالله الخيبري المنضمين لصفوف المنتخب الأول، فيما استدعى مدرب المنتخب الأوليمبي سعد الشهري 5 لاعبين، أبرزهم عبدالإله العمري وصالح بوحميد وفرج الغشيان، في حين يواصل الثنائي النيجيري أحمد موسى والمهاجم عبدالفتاح آدم برنامجهما العلاجي في العيادة الطبية للنادي.