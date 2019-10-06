ساعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هذا الأسبوع 143 صوماليا، تقطعت بهم السبل في اليمن في العودة إلى ديارهم.وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان في تصريح صحفي إن 46 رجلا و41 امرأة و26 فتى و30 فتاة استقلوا قاربا من عدن في 30 سبتمبر الماضي ووصلوا إلى ميناء بربرة في الصومال.وأضاف ميلمان أن عملية الترحيل أصبحت ممكنة بفضل تمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتسهيل خروج العائدين من اليمن.وأكد المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالهجرة أنه منذ بدء هذا المشروع الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة في نوفمبر 2018 تمت مساعدة 1505 أشخاص، من بينهم 783 رجلا و722 امرأة، من العائدين الصوماليين، لافتاً الانتباه إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل عمليات العودة الآمنة والكريمة من اليمن، والمساهمة في إعادة إدماج مستدامة لأولئك العائدين.في جانب ثان، قام المركز أمس الأول بنقل 10 جرحى يمنيين ومرافقيهم إلى المملكة لتلقي العلاج على نفقته، ضمن مبادرة «استجابة» التي أطلقها المركز، إنفاذا للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعلاج جرحى الأحداث الأخيرة في كل من عدن وأبين في شهر أغسطس الماضي، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية.وثمّن وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة جهود مركز الملك سلمان للإغاثة واهتمامه الكبير بالجرحى من خلال تقديم الدعم لعلاجهم في عدد من المستشفيات اليمنية الخاصة، وإجلاء الجرحى الذين يتطلب سفرهم للخارج لتلقي العلاج، مقدما شكره للمملكة ملكا وحكومة وشعبا لوقوفهم ودعمهم لكل الجرحى، ومساندتهم اليمن في مختلف الجوانب الخدمية.من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس سلالا غذائية في مناطق يمنية، شملت 112 كرتونا في (جوليدي - مزخم - معطينه - نوصف - حصالنه - قيسو) التابعة لمديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 516 فردا، و300 سلة غذائية على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 1800 فرد، و42 سلة غذائية على المتضررين من السيول في تجمعات النازحين في الرقمة والجابية في محافظة حضرموت، استفاد منها 252 نازحا متضررا من السيول.وسلم المركز السلة الغذائية لشهر سبتمبر 2019 لأسر 420 يتيما ويتيمة من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن.وفي شمال لبنان، قام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية بتنفيذ 10 مهمات إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات، إضافة لخدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية ومهمات نقل مرضى المدينة.ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.