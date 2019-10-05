أشار تقرير لمنظمة «سنوقف قتل النساء» التي تعنى بمراقبة جرائم العنف ضد المرأة، إلى أن شهر سبتمبر الماضي يُعد الأكثر دموية بالنسبة للنساء في تركيا هذا العام، إذ شهد مقتل 53 امرأة.

ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة «حرييت» التركية، فقد قُتلت 17 امرأة على أيدي أزواجهن، و6 من قِبل أقربائهن، و5 من جانب أصدقائهن، و3 قُتلن من قِبل أبنائهن، واثنتان على يد أشقائهن، واثنتان أيضاً على يدي زوجيهما السابقين، وواحدة على يد شخص لم تُحدد هويته، كما لم تتم معرفة مرتكبي الجرائم الـ17 الباقية.

وذكر التقرير أن امرأتين قُتلتا بذريعة أسباب مالية، و9 بسبب الرغبة في الطلاق أو رفض لمّ الشمل، أو رفض شخص ما، في حين تعذر تحديد أسباب 31 عملية قتل، وسُجِّلت 11 من عمليات القتل على أنها «حالات وفاة مشبوهة».

وبإضافة الوفيات المُسجَّلة في شهر سبتمبر الماضي، يبلغ إجمالي النساء اللاتي قُتلن في تركيا منذ بداية العام 2019، 347.

وتتهم ناشطات تركيات حكومة أردوغان بعدم بذل جهود كافية لمُكافحة العنف ضد النساء، بالتزامن مع تعالي الأصوات المُطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام بحق المتورطين في جرائم قتل، بما فيها تلك التي تذهب ضحيتها نساء.

وإلى جانب العُنف الذي تُعاني منه النساء في تركيا، تُشير تقارير إعلامية تركية إلى أن تعداد المُعتقلات في السجون التركية بذريعة قانون الطوارئ الذي فُرض عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، وصل إلى نحو 17 ألف سيدة.