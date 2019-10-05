يدور الحديث عن «البكتيريا المطثية» التي يُطلق عليها اسم «Clostridium Botulinum»، والتي تُسبب «تسمم سجقي»، وهو مرض يتميز بتلف الجهاز العصبي، حيث يمكن لـ4 كيلوغرامات من هذا السم أن يقضي على البشرية جمعاء، فليس لدى البشر ولا الحيوانات مناعة ضد هذه البكتيريا، كما أنها تعيش في كل مكان تقريباً وفي جميع القارات.

وتعيش هذه البكتيريا حرفياً في كل مكان، وتتكيف بشكل تام مع الظروف البيئية المُختلفة المُحيطة بها، فلا تخاف البرد القطبي ولا مياه البحر المالحة ولا حرارة الصحاري الحارقة.

ويتمتع البشر بعنصر دفاعي واحد ضدها وهو «العُصارة الهضمية» التي تمنع تطور البكتيريا وتقتلها، وفي حال بدأ التطور فمن الصعب جداً إيقافه.

ووفقا لموقع «رامبلر»، فإنه من الكافي تناول حبة واحدة من الفاكهة تحتوي على هذه البكتيريا ليموت الشخص خلال يوم واحد فقط.