استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بمحافظة جدة، رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، رئيس مؤسسة توني بلير للتغير العالمي توني بلير.وعقد الجانبان اجتماعاً مطولاً ناقشا فيه الموضوعات ذات الصلة بالتغيير الإيجابي وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة بين الأمم، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتواصل الحضاري والاجتماعي بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، والتشجيع على الحوار الثقافي والحضاري ومنصات الحوار، فضلا عن تكثيف برامج مكافحة المرض والفقر والأمية والجهل في مختلف مناطق الاحتياج حول العالم، والعمل على تحقيق ذلك عبر وضع برامج وآليات للتعاون بين رابطة العالم الإسلامي ومؤسسة توني بلير للتغير العالمي.وتناول الاجتماع ضرورة التعاون في البرامج التعليمية والبحثية وبرامج التبادل الثقافي من أجل التوعية بأهمية البناء على القيم الإنسانية المشتركة، ودور ذلك في نشر مفاهيم التسامح الديني ومواجهة أفكار التطرف والكراهية، إضافة إلى التصدي لانكشاف المجتمعات التي تعاني من الفقر والجهل والمرض، على المؤثرات الخارجية، وأساليب الاستغلال والتوظيف السياسي والديني السلبي.كما تطرق الاجتماع إلى عقد الجانبين الدورات التدريبية وبرامج التواصل وتعزيز دور شريحة الشباب في الإسهام في صناعة السلام، إضافة إلى تطبيق برامج التنمية الوطنية في المجتمعات الفقيرة من خلال الحوكمة والتطوير المؤسسي.يذكر أن مؤسسة توني بلير للتغير العالمي، معهد غير ربحي يعنى ببرامج واستشارات وأبحاث دعم التنمية الوطنية حول العالم عبر الحكومات الرشيدة والإصلاح الثقافي، وتعزيز التسامح والتواصل الحضاري.