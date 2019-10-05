كشف المرشح للدور الثاني لانتخابات الرئاسة في تونس قيس سعيد، أنه يلتزم شخصياً بعدم القيام بحملة انتخابية وذلك لأسباب أخلاقية.

وأوضح قيس سعيد أن هذه الأسباب تتعلق بعدم تكافؤ الفرص بينه وبين منافسه نبيل القروي الذي يقبع في السجن، وذلك تفادياً لكل ضغط ولغط ورفعا لكل لبس بشأن عدم تساوي الحظوظ وتكافؤ الفرص في هذا الدور.

وكان القضاء التونسي قد أصدر قرارا يقضي بعدم السماح للمرشح للرئاسة، نبيل القروي، بإجراء أي لقاء تلفزيوني، فيما رفضت محكمة الاستئناف طلب الإفراج عن القروي المعتقل بتهمة تبييض الأموال.

ووفقا لموقع «روسيا اليوم»، أوضح قيس سعيد في تصريح إلى وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا القرار يأتي رغم قناعته الراسخة بعدم تساوي الحظوظ الدعائية وتكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين منذ البداية، باعتبار افتقاره لكافة وسائل الإشهار والأدوات المادية للتواصل.

وقال قيس سعيد: «سأتوجه للشعب التونسي لأدعوه للحذر والحيطة من كافة محاولة زعزعة المسار الانتخابي».