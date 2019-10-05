نددت فرنسا اليوم (السبت) بإرسال تركيا سفينة تنقيب جديدة إلى المياه الإقليمية القبرصية وحذرت من «إشارة غير ودية» من شأنها أن تؤدي إلى «تصعيد التوتر» في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن «وصول سفينة تنقيب تركية جديدة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية يشكل انتهاكا لسيادة جمهورية قبرص وللقانون الدولي».

وأضاف «إنها إشارة غير ودية من شأنها أن تقود إلى تصعيد للتوتر في شرق المتوسط».

وأعلنت قبرص أن تركيا أرسلت سفينة التنقيب يافوز إلى الرقعة الرقم 7 من منطقتها الاقتصادية الحصرية، علما بأن تراخيص تنقيب في هذه المنطقة منحت في سبتمبر لمجموعتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «تطرق إلى هذا الوضع مع نظيره القبرصي» و«أبلغه بتضامن فرنسا التام والكامل».

وأشار إلى أن «مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي سيلتئم في 14 أكتوبر، سيُدعى للنظر في هذه التطورات وفي الاستخلاصات المتأتية منها، في استمرار لاستخلاصاته في 15 يوليو الماضي».