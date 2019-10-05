تساهم التعبيرات التي تتشكل على وجوه من يتابع أفلام الإثارة أو الرعب، أو الضحك أثناء مشاهدة أفلام الكوميديا، في ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر على الوجوه.

وأجرى باحثون دراسة على 2000 شخص، كشفت أن من يشاهدون أفلام الرعب يظهرون علامات الخوف على وجوههم بنحو 20 مرة في المتوسط، طوال عرض الفيلم، بينما تدفعهم أفلام الإثارة إلى رسم علامات الصدمة والتوتر والمفاجأة على وجوههم أكثر من 50 مرة في المتوسط، فيما تثير أفلام الكوميديا 115 نوبة ضحك.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، ذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن تكرار هذه التعبيرات على مدى فترة 5 سنوات، يمكن أن يؤدي إلى ظهور أسوأ بنسبة 50% لخطوط التجهم في الوجه وخطوط أقدام الغراب (التجاعيد في الزاوية الخارجية لعين الشخص)، وذلك وفقا لما قاله قائد الدراسة الدكتور هاري سينغ، فيما يساهم الضحك في تفاقم خطوط أقدام الغراب والتجاعيد بالقرب من الفم بنسبة 40%.