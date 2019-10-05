شهدت الحلقة الثانية من البرنامج التلفزيوني «تحدي القراءة العربي» مفاجأة مفرحة من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للأبطال الـ16 المتنافسين في التصفيات النهائية من التحدي.

وتمثلت المفاجأة بإهداء الشيخ محمد بن راشد لكل واحد من الأبطال الـ16 نسخة بتوقيعه من كتاب «قصتي» وهو أحدث إصداراته من الكتب، ويرصد رحلته في خدمة الوطن الممتدة طوال 50 عاماً، ويعرض الكتاب لمحطات تاريخية فارقة وأحداث مضيئة ومؤثرة في مسيرة دبي ودولة الإمارات، وذلك على شكل سيرة ذاتية تنسج في خمسين قصة رحلة الإنسان والقائد ويتشابك فيه الشخصي بالوطني والإنساني.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في الإهداء الموقع على كل نسخة من الكتاب، والموجه باسم كل بطل من أبطال التحدي الـ16 المتوجين باللقب في 14 بلداً عربياً: «أهديك هذه القصص آملاً أن تجد بين سطورها ما يضيف إلى مستقبل وطنك الجميل».

وأدخلت هذه المفاجأة السرور والفرح على قلوب المتسابقين الذين أبدوا امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويعرض برنامج تحدي القراءة العربي التثقيفي التشويقي الأول من نوعه عالمياً على شاشة MBC1 يوم الجمعة من كل أسبوع في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات (الثامنة بتوقيت مكة المكرمة)، وهو يجمع ما بين برامج المسابقات وتلفزيون الواقع.

والبرنامج ثمرة تعاون بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تنضوي تحت مظلتها مبادرة تحدي القراءة العربي ومجموعة قنوات MBC، إذ تقرر تحويل التصفيات النهائية من الدورة الرابعة لتحدي القراءة العربي إلى برنامج تلفزيوني، وجرى بالفعل إذاعة حلقتين من البرنامج، ويتواصل عرض مجريات المنافسات على مدار 5 حلقات أخرى مسجلة تذاع أسبوعياً، وصولاً إلى الحلقة الثامنة من البرنامج التي ستبث على الهواء مباشرة وتتضمن تتويج بطل تحدي القراءة العربي للعام 2019.

ويتواصل عرض برنامج تحدي القراءة العربي أسبوعياً في حلقات مسجلة، تتضمن تحديات ومنافسات متعددة وصولاً إلى اختيار 5 متسابقين من جانب لجنة التحكيم للتصفية النهائية التي ستكون ضمن الحفل الختامي والحلقة الثامنة والأخيرة لتحدي القراءة العربي المذاعة على الهواء مباشرة، التي ستشهد تتويج بطل الدورة الرابعة، ليفوز بالجائزة التحفيزية الكبرى البالغة نصف مليون درهم إماراتي ضمن القيمة الإجمالية لجوائز التحدي البالغة 11 مليون درهم وتشمل أيضا جائزتي المدرسة المتميزة والمشرف المتميز على مستوى الوطن العربي.

يشار إلى أن برنامج تحدي القراءة العربي التلفزيوني يهدف إلى تسليط الضوء على نماذج شبابية عربية ملهمة لديها شغف بالقراءة وبناء وعي معرفي تستحق الاحتفاء بها في بلدانها وبين أبناء جيلها، وإبراز قصص النجاح والإصرار عند أبطال تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي الذين استطاعوا التفوق على ملايين الطلبة، من خلال تنوع وعمق القراءة، رافعين راية البطولة على مستوى أوطانهم، كما يهدف إلى تحفيز الأجيال الشابة للتواصل مع لغتهم من خلال تقديم نماذج تشبههم، وتقديم اللغة العربية لغة حية مواكبة للأجيال والعصر، إضافة إلى تقديم القراءة والمعرفة في إطار جديد ممتع ومفيد في الوقت ذاته.