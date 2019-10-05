اعترفت شركة «أبل» بوجود عطل كارثي في إصداري أجهزة آيفون 6 إس وآيفون 6 إس، إذ إنها قد لا تعمل بسبب عطل يصيب الأجهزة، فيما شددت أمس (الجمعة) على أنها ستصلح هذه المشكلة مجاناً.

وأجهزة «آيفون 6 إس» و«آيفون 6 إس بلس»، أصدرتها شركة «أبل» قبل نحو 4 أعوام، وقد يصيب العطل بعضها، إذ تؤثر المشكلة على الأجهزة التي تم تصنيعها بين أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2019 ولها أرقام مسلسلة متوالية.

ووفقا لموقع «سكاي نيوز عربية»، ذكر موقع «بزنس إنسايدر» أن شركة «أبل» قالت لمستخدميها «إذا كنت تعتقد أن جهاز آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس يخضع لمشكلة، فيمكنك الانتقال إلى الموقع» الذي خصصته «أبل» لهذه المشكلة، «وتوصيل الرقم التسلسلي الخاص بك، وستصلح أبل العطل مجانا».

ويضيف موقع «بزنس إنسايدر» أن أجهزة «آيفون 6» تتميز باستعمال جيد طويل الأمد، ويمنح الحل المجاني الذي وفرته أبل أخيراً حامليه فرصة أكبر لتفضيل أبل على شركات تكنولوجية أخرى، فيما يحمل جهاز «آيفون 6 إس» أهمية خاصة، فقد كان آخر خط إنتاج أجهزة آيفون التي كانت مزودة بمقبس سماعة الرأس التي تم إلغاؤها بدءا من إصدار «آيفون 7» في 2016.