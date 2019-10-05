لفتت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونغ كونغ، انتباه المواطنين السعوديين الموجودين في هونغ كونغ إلى أن هيئة المترو أعلنت تعليق جميع خدماتها حتى إشعار آخر.

وأضافت القنصلية أن السلطات في هونغ كونغ تتوقع انطلاق المظاهرات المصحوبة بأعمال عنف في العديد من المناطق اليوم (السبت).

وشهد اليوم تعليق وسائل النقل العام في هونغ كونغ بما في ذلك خط السكك الحديد الذي يخدم المطار الدولي، بحسب ما أفاد مشغّل هذه الوسائل إثر اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين شهدت تخريب محطات مترو.

وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام أمس (الجمعة) منع ارتداء الأقنعة خلال التظاهرات، مستندة لأول مرّة منذ 52 عاماً إلى سلطات تُمنح في حالات طوارئ تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، في خطوة أدت إلى موجة جديدة من الاحتجاجات ودعوات لتحدّي القانون الجديد.

وفور الإعلان عن القانون، أقام متظاهرون ملثمون حواجز في قلب الحي التجاري في هونغ كونغ ونظّموا تظاهرات خاطفة في أحياء عدة أخرى.

واندلعت مواجهات طوال المساء استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيّل للدموع في مواقع عدة لتفريق محتجين سيطروا على طرق أو خربوا محطات للمترو أو اشعلوا نيرانا في الشوارع.