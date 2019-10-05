أكد أمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود الشريم أن الابتزاز سلاح لا يحمله إلا الجبناء الضعفاء لاصطياد فرائسهم ماديا وأخلاقيا، وأكثر ما يكون في عصرنا الحاضر في الأخلاق والأعراض، فهي الباب الخطير الذي يدخل منه المبتز فيستسلم له الضحية، سيما في زمن فورة وسائل التواصل الحديثة، التي يكثر فيها التصيد والتحرش والمخادعة، ويصول من خلالها ويجول ذئاب مسعورة وسراق متسلقون على أسوار الآخرين، ولا ريب أن العرض يعد إحدى الضرورات الخمس التي أجمعت الملل قاطبة على حمايتها؛ لذا ينبغي أن يُعلم أن المبتز خارق تلك الضرورة، مقوض أمن المجتمع الأخلاقي، فهو لص سارق، وصائل فاجر، قد وصفه وأمثاله ابن القيم حين قال: «فالهوى إمامه والشهوات قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ويتبع كل شيطان مريد». وأضاف الشريم في خطبة الجمعة في المسجد الحرام أمس، أن الابتزاز عمل عدواني تقوده أنانية مفرطة للحصول على رغبات شخصية غير مشروعة من شخص مسلوب الإرادة أمام تهديدات بكشف أمور تدعوه إلى الانصياع كرها لما يطلبه المبتز منه، فيضطر مكرها إلى الاستسلام زما لنفسه من كشف المستور أمام الملأ وإظهار ما لا يود ظهوره، من قبل نفس خبيثة علمت من أين تؤكل كتف فريستها، وهذه لعمر الله الغلبة البغيضة التي استعاذ منها رسولنا وقدوتنا.وأوضح أن الابتزاز ميدان واسع تلجه نفوس شتى قد اشترك أصحابها في الدناءة والغلظة، والعدوانية وحب الذات والصعود على أكتاف الآخرين، وهو لا يختص بذوي العداوة والخصومة وحسب، بل قد يلتاث به زوج مع زوجه، وأخ مع أخيه، وصديق مع صديقه؛ لأن النفس إذا خبثت لم يكن لها زمام ولا خطام، ويستوي أمامها الخصم والصديق إلا من رحم الله.وقال الشريم: إن كثيرا من المعنيين قد تحدثوا عن الابتزاز فأسهب فيه أقوام وأطنب آخرون ومنهم من وصفه بالمشكلة ومنهم من وصفه بالظاهرة، وأيا كان ذلكم فهو جريمة خلقية دون ريب وسوءة ينبغي أن يأخذها المعنيون في المجتمعات المسلمة بعين الاعتبار، كما أن عليهم أن يعلموا أن الدواء لا يكون ناجعا إلا إذا أُحسِنَ تحديد الداء، وتم سبر دواعيه ومذكياته، كما ينبغي أن يُعلم أيضا أن مدافعة الابتزاز ليست حكراً على أحد دون أحد بل هي مهمة المجتمع بأكمله كل حسب مسؤوليته.وفي المدينة المنورة، أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم أن أسماء الله حسنى وصفاته عُلا، وله سبحانه في كل ذلك المثل الأعلى والإيمان بها ركن التوحيد وبه صلاح العمل، ومن صفات الله التي نطق بها الكتاب والسنة صفة الرضى فهو تعالى يغضب ويرضى لا كأحدٍ من الورى، وطلب رضى الله وحده هو الغاية التي شمَّر إليها أنبياء الله وأولياؤه وعباده الصالحون.