تشارك وزارة الداخلية للعام الخامس على التوالي في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019 والذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الحالي في مدينة دبي. وتستعرض الوزارة في الأسبوع أحدث التقنيات والحلول الذكية التي وصلت إليها تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن» ومن أبرز الحلول الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، الحج والعمرة، وما تحقق في التحول الرقمي عبر خدمة أبشر، وحماية الحدود والمنافذ، التطور في أمن المنشآت والمرافق الصناعية، مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة، والجديد في الوثائق الشخصية والهوية الرقمية. كما تستعرض الوزارة العديد من الخدمات التقنية العالية والحلول الذكية التي تسهم في تسهيل الإجراءات على المواطن والمقيم والزائر للمملكة، في ظل الدعم الكبير الذي أسهم في التحول إلى الحكومة الذكية حتى أصبحت رائدة في المجالات التقنية والتي ستحقق مكاسب عديدة، وفق رؤية المملكة 2030 نحو وطن ومجتمع رقمي متكامل.‏