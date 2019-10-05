مع انطلاقة الحملة العالمية «لا تنتظري الأعراض.. افحصي الآن»، أطلقت الإدارة التنفيذية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى أمس الأول (الخميس) الحملة التوعوية لسرطان الثدي في أحد المراكز التجارية. وقال المدير التنفيذي المشارك لصحة المجتمع الدكتور فيصل الرحيمي، في حفل الافتتاح، إن الحملة تسعى إلى خلق جيل صحي وسليم، والتأكيد على أهمية الكشف المبكر للأمراض، وتستمر لنحو شهر؛ لتوعية السيدات في مواقع التجمعات والجهات الحكومية والخاصة عن مرض سرطان الثدي وعوامل الخطورة وكيفية تجنبها ووسائل الكشف المبكر.من جانبها، عبرت مدير التثقيف الصحي بالتجمع الصحي الأول رندا بارجاء عن أملها في قلب المعادلة التي تقول إن 70% من المصابات بسرطان الثدي يكتشفن المرض في مراحل متقدمة، إلى أن تكون نسبة 90% يكتشفن المرض في مراحل مبكرة، مستعرضة جهود عيادة صحة المرأة والطفل التي استقبلت منذ افتتاحها قبل نحو ستة أشهر أكثر من ألف مراجعة وفحصت 645 سيدة فوق سن الـ40، واستفاد من ركن التثقيف الصحي بالعيادة أكثر من 1600 زائرة.