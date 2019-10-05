كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أخيراً، على ضرورة وصول نسبة الإصابة بالأنيميا المنجلية إلى 70% لصرف الإعانة المالية السنوية التي تتراوح من أربعة آلاف إلى 20 ألف ريال. وضمت قائمة الإعانات السنوية التي تصرف للسعوديين ولمن يحمل هوية القبائل النازحة المتنقلة (اطلعت عكاظ عليها) 142 مرضا مزمنا أو إعاقة أو بترا، وضعت لها شروط عدة أبرزها ألا يتجاوز عمر المصاب 60 عاما وأن تكون الإعاقة حدثت قبل سن 60 مع إرفاق تقرير طبي يفيد بتاريخ حدوث الإعاقة. وتصرف الإعانة للشخص ذي الإعاقة، وفي حالة تعذر ذلك تصرف لولي الأمر أو من يثبت إعالته للشخص ذي الإعاقة، ومن الشروط ألا تصرف الإعانة لمن تجاوزت مدة إقامته في المستشفيات الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة ستة أشهر خلال سنة واحدة سواء متصلة أو منفصلة داخليا أو خارجيا.ضوابط الإعانةيشار إلى أن صرف الإعانات مرتبط بضوابط مالية عدة منها أن يقل دخل المستفيد عن أربعة آلاف ريال، وبعد وفاه المستفيد يتم صرف شهر الوفاة للورثة، فيما يتوقف الصرف لوفاة المستفيد أو في حالة عدم تحديث بيانات المستفيد ومضى المهلة المقررة بثلاثة أشهر من تاريخ جدول التحديث، أو في حالة تجاوز دخل المستفيد الحد المانع (أربعة آلاف ريال)، أو عند طلب المستفيد أو ولي أمره إيقاف الإعانة بعد كتابة إقرار بذلك. كما تتوقف في حال إلحاق المستفيد في أحد مراكز التأهيل أو دور المسنين، أو عند تقييم المستفيد من قبل اللجنة بوحدات الخدمات المساندة بعدم وجود إعاقة أو ثبت إقامة المستفيد في أحد المستشفيات الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة لأكثر من ستة أشهر سواء متصلة أو متفرقة داخليا أو خارجيا.ويتم صرف الإعانات لمن لديه إعاقات حواسية أو في النطق مثل فقدان السمع العميق وزراعة القوقعة أو البكم وكف إبصار العينين بدرجة 20 درجة أو حدة الإبصار أقل من 20/‏‏200 بعد إجراء التصحيح في العينين، أو فقدان السمع العميق في أذن وضعف الأذن الأخرى أو كف إبصار عين وضعف الأخرى.قائمة الأمراضوتشمل الإعاقات العقلية الاضطراب الفكري البسيط أو المتوسط أو الشديد كما شملت الإعانة الأمراض المسببة للإعاقة كأمراض القلب المزمنة بواقع تأثر وظيفة القلب بنسبة 40%، وقصور التنفس الذي يعتمد على الأوكسجين بصفة دائمة، واستسقاء الدماغ المستمر والفشل الكلوي النهائي، وفشل الكبد بمراحل متقدمة، الورم الخبيث تحت العلاج الكيميائي أو الجراحي أو الاشعاعي، كما ضمت أمراض الصرع المستعصي، نقص المناعة الدائمة، الثلاسيميا الكبرى (فقر دم البحر المتوسط)، وفقر الدم المنجلي بنسبة 70%. كما تضمنت مرض سيول الدم المزمنة والاضطرابات النفسية والتشوهات الشديدة بالمظهر الخارجي، والقزامة بنسبة 15% والأمراض الجلدية المشوهة والتي ليس لها علاج شاف، وحساسية مادة الجلوتين الدائمة واضطراب طيف التوحد، ومتلازمة داون، ومتلازمة مارفان، ومتلازمة عسر تكون العظم والغضروف، وروماتويد مشوه الأطراف والرنج العائلي ومتلازمة الصبغي الهش، وفقر الدم اللامصنع، وعدم التحكم بالمخارج، ومتلازمة (ساندروم) وزراعة أحد الأعضاء والأمراض الاستقلابية بشرط أن تكون أدت إلى إعاقة، والتغذية المحيطية، والزهايمر المبكر.ولم يغفل جدول الإعانات الإعاقات الحركية مثل الشلل الثلاثي أو الرباعي أو أحد الأطراف، أو وجود بتر كلي أو جزئي أو طرفي من 20 إلى 50%، أو ضعف ثلاثي أو رباعي أو قصر شديد في الطرف أو ضعف.متى تتوقف الإعانة ؟دخل المستفيد أكثر من 4 آلاف ريالعدم تحديث البياناتيتوقف في حالة وفاة المستفيدالتحاق المستفيد بأحد مراكز التأهيلإقامة المستفيد في أحد المستشفيات الحكومية