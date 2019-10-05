أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة حتى أمس الأول (الخميس)، عن ضبط 3947267 مخالفاً، منهم 3083103 مخالفين لنظام الإقامة، و607834 مخالفاً لنظام العمل، و256330 مخالفاً لنظام أمن الحدود.وبيَّن تقرير الحملات أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 67299 شخصاً، 45% منهم يمنيون، و52% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2811 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4547 شخصاً.ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1609 مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1581 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 28 سعودياً، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12731 وافداً مخالفاً، منهم 11113 رجُلاً، و1618 امرأة.فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 547697 مخالفاً، وإحالة 501493 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 659063 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 982113 مخالفاً.