ناقشت اللجنة الاستشارية المهنية لكلية الطب بجامعة الطائف، طرق زيادة قابلية توظيف خريجي برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بالكلية، وتضمين نظام الرعاية الصحية في البرنامج، وتسهيل أنشطة التدريب السريري لطلاب البرنامج وخريجيه.وشهد اجتماع اللجنة الاستشارية، وهو الثاني لها منذ تأسيسها، توزيع استبانات قياس مدى الرضا عن خريجي برنامج بكالوريوس الطب والجراحة، ومراجعة توصيات أعضاء اللجنة، وما تم تحسينه بناء على التوصيات.وقدم نائب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية البروفيسور سليمان العمران، مجموعة من المقترحات لتحقيق التميز للبرنامج، وزرع الروح التنافسية والمعنوية بين الخريجين، والرفع من تطلعاتهم للتميز. ونوهت عميدة كلية الطب بجامعة الطائف الدكتورة دلال محي الدين نمنقاني، بإدارة جامعة الطائف؛ لدعمها اللامحدود لكل ما من شأنه تحسين مخرجات كلية الطب، وآليات العمل فيها. وانتهى الاجتماع إلى إدراج العديد من التوصيات التي ستطبقها الكلية في عمليات التطوير وخطط التحسين لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بالكلية، مع ضمان استمرارية وتكامل أعمال اللجنة، ومتابعة تنفيذ التوصيات. وتهدف اللجنة الاستشارية إلى تفعيل دور كلية الطب بجامعة الطائف، والترويج لبرامجها الأكاديمية، وتوثيق الشراكة بين الكلية والقطاعين العام والخاص، وإتاحة الفرصة للطلبة لاكتساب المهارات والخبرات الميدانية والسريرية.