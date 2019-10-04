جددت صحيفة «الجارديان» البريطانية تأكيدها بأن مئات العمال الوافدين يموتون في قطر جراء الإجهاد الحراري، نتيجة العمل في درجات حرارة مرتفعة.

وأضافت الصحيفة: «بالرغم من حظر العمل خلال ساعات الذروة، إلا أن مئات الآلاف من العُمَّال كدحوا في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية لإنجاز ملاعب تميم».

واستعرضت «الجارديان» بحثاً حديثاً في مجلة «كارديولوجي جورنال»، أعدته مجموعة بارزة من علماء المناخ وأطباء القلب، يكشف أن العمل في درجات حرارة عالية يتسبب في ضغط كبير على جهاز القلب والأوعية الدموية للإنسان، مع تسبب الإجهاد الحراري الشديد في أزمات قلبية مميتة.

ويدحض هذا الكشف ادعاءات النظام القطري الذي برر وفاة المئات من العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً بأنها طبيعية، حيث خلص البحث إلى أن الوفيات كانت ناجمة عن ضربات شمس تسببت بقصور في وظائف القلب والأوعية الدموية.

وفي ظل التشديد الأمني والتعتيم الإعلامي من المافيا القطرية، تبقى فقط «النعوش الطائرة» بجثث العمال هي الدليل القاطع على حجم المأساة.