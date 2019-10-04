أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 4 / 2/ 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة ضبط 3947267 مخالفاً.وأسفرت الحملات الميدانية عن النتائج التالية:: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 3947267 مخالفاً، منهم 3083103 مخالفين لنظام الإقامة، و607834 مخالفاً لنظام العمل، و256330 مخالفاً لنظام أمن الحدود.: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 67299 شخصاً.: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 547697 مخالفاً، وإحالة 501493 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 659063 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 982113 مخالفاً.