تصنف القهوة على أنها أحد أكثر المشروبات رواجاً في العالم، وتتخذ أشكالا ووصفات ونكهات متعددة في أغلب البلدان، وفي ما ترتبط بمزاج الكثيرين، تحرص شريحة واسعة على زيارة البلدان التي تتميز في تقديمها وتصديرها والاهتمام بها بعناية فائقة وغير تقليدية، تصل إلى تدليلها.ووفق «روسيا اليوم» نشر تقرير أوروبي أخيرا مجموعة من الوجهات التي تتميز بطرق تقديم القهوة بحسب خبراء التذوق في الموقع الشهير، أشهرها اليابان الذي يعد واحدا من الأفضل عندما يتعلق الأمر بنكهات البن.وتتبنى اليابان مقاربة فنية لثقافة البن، ولديها ثالث أعلى معدل استيراد في العالم، أما فرنسا فتمتلك العديد من مشروبات القهوة التي ابتكرها الفرنسيون بأنفسهم، بما في ذلك «النوسيتي»، وهي قهوة إسبريسو مع بضع قطرات من الحليب، ناهيك عن توفيرها أجواء للمقاهي التي توصف بأنها تجربة ودية استثنائية.وأشهر 8 بلدان تتفنن في «تدليل القهوة» هي: اليابان، تنزانيا، أستراليا، البرتغال، فرنسا، إيطاليا، تركيا، أمريكا.