وصف الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، أن البرنامج يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة (مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة)، وذلك على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.

وقال المزروع من منصة الإعلام الريادي في حائل إن منطقة حائل تحتضن أنقى «سيلكا» في العالم حيث حصلت على نسبة عالية من السليكا (SiO2 أكثر من 99%).

وأضاف الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أن البرنامج يركز على 4 قطاعات رئيسية هي الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، ويعمل البرنامج على تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات الضرورية التي تشتمل على تطوير الأنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة.

وأشار المزروع إلى أن منطقة حائل تتميز بوجود خامات تعدينية متنوعة تعمل المنطقة من خلالها على تطوير البنية الأساسية لسلسلة القيمة وسلاسل الإمداد، وتطوير رأس المال البشري من شباب وفتيات المنطقة من خلال برامج التدريب والمسرعات.

وأضاف المزروع أن إدراج منطقة حائل ضمن خارطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في المنصات اللوجستية، ومواقع التعدين ضمن تطلعات البرنامج المناطقية، سيعزز حضور المنطقة الصناعي في التعدين والخدمات اللوجستية في المستقبل القريب.

ومن أهم الموارد التعدينية (الخامات المعدنية) التي تمثل ثروة تنمية للأجيال الحالية والمستقبلية للمملكة والتي تصدرها حائل في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خام البوكسيت ويوجد الخام على شكل عدسات في الصخور، ويبلغ احتياطي الخام نحو 800 مليون طن، والاحتياطي في الأعماق لم يحدد حتى الآن وربما يتجاوز مليارات الأطنان، ويستخدم خام البوكسيت في صناعة الألمنيوم، كما تمتلك حائل خام «الكاولين» أو «الصلصال» الذي يتمتع بدرجة مرونة مرتفعة، ما يجعل تشكيله سهلاً، وهو يوجد فوق خام «البوكسيت»، ويستخدم خام «الصلصال» في صناعة الخزف والحراريات والورق والمبيدات الحشرية، وحاليا لم يستخدم حتى الآن، وأيضا خام المغنزايت وهو نوعية جيدة ونادرة على مستوى العالم، واكتشف خام المغنزايت عام 1962 حيث تصدر حائل هذا الخام بكميات كبيرة ويستخدم خام المغنزايت في استخلاص المغنيسيوم وصناعة الحراريات.

والمنطقة حاليا غنية بمجموعة كبيرة من الخامات مثل التنجستين والزنك والرصاص والنحاس والذهب والتيتانيوم، بحسب تقرير الموارد التعدينية لهيئة تطوير منطقة حائل.

وتعد مدينة حائل إحدى المدن السعودية الرئيسية التي تصدر لدول العالم العربي والأفريقي مثل مصر، كينيا، الأردن، العراق، اليمن، لبنان، ودول الخليج العربي منها الإمارات والكويت وعمان والبحرين، حلول البلاستيك المتخصصة التي تنتج من مصانع سعودية وخامات من مدينة حائل وشرائح من مادة البولي إثيلين وإنتاج أفلام لتطبيقات أغطية البيوت الزراعية والأنفاق الزراعية، وشرائح التعقيم الزراعية وجميعها صناعة سعودية.