ضبط فريق إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مركزاً طبياً مخالفاً، بعد أن تلقت الإدارة بلاغاً من إحدى المواطنات عن وجود مخالفات في مركز طبي بشمال الرياض، وبعد التأكد من صحة البلاغ تم ضبط 7 مخالفات في المركز.

وتتمثل المخالفات في وجود وافدة لا تحمل أي مؤهل طبي وتعمل في المجمع طبيبة جلدية وتقوم بحقن البوتكس والفيلر، كما أن المجمع يعمل بأقل من الحد الأدنى من الكوادر اللازمة حسب الأنظمة واللوائح، ووجود أدوية منتهة الصلاحية في العيادات والمستودع، وعمل كوادر طبية دون الحصول على التراخيص النظامية لمزاولة النشاط، وعدم وجود شهادات الهيئة العامة للغذاء والدواء لأجهزة الليزر الموجودة في المجمع، وافتقار الأدوات للتعقيم بالشكل الصحيح داخل المجمع، وعدم التزام المجمع بالشروط والضوابط الخاصه بالتخلص ونقل النفايات الطبية.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم رفع المخالفات التي تم ضبطها إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الرياض لإصدار العقوبة بحق المجمع.

وشددت على استمرار الحملات التفتيشية بالمنطقة على كل المجمعات و المراكز الطبية للتحقق من الامتثال للنظام.