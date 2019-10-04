بثت سيدة أمريكية عبر صفحتها على «فيسبوك» مقطع فيديو مباشراً، تظهر فيه وهي تدخّن في وجه ابنتها البالغة من العمر شهراً واحداً، وترفعها باليد الأخرى بوضعية خطيرة.

وما لبث أن انتشر هذا الفيديو ليصل إلى الشرطة، الأمر الذي دفعهم لتوقيفها بتهمة سوء معاملة الأطفال.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فبعد وصول الشرطة إلى شقة تيريشا سيكستون في مدينة تشاتانوغا الأمريكية، أتى العديد من الجيران إلى الشقة وأطلعوا الشرطة على مقطع الفيديو".

ووجهت السلطات الأمريكية تهماً إلى سيكستون، بسوء معاملة الأطفال، وستخضع للمحاكمة الجمعة القادمة.

وإضافة إلى سوء المعاملة، فقد تمّ توجيه تهمة سوء معاملة الشرطة أيضاً إلى سيكستون، وجرى اعتقالها واقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق، في حين أودعت الطفلة لدى جدتها.